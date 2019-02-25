Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

MARUV сделала выбор между Россией и Израилем

25.02.2019 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
MARUV сделала выбор между Россией и Израилем

Певица MARUV, которая победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, готова отказаться от гастролей в России. Артистка подчеркнула, что любит Украину и хочет представлять ее на главном конкурсе в Тель-Авиве, сообщает Телеканал новостей «24».
Национальная общественная телерадиокомпания, которая является организатором национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019", поставила MARUV условие: если девушка хочет представлять Украину на Евровидении-2019 – должна отказаться от гастролей в РФ.
Певица заявила, что 24 часа после Нацотбора были наиболее эмоциональными в ее жизни. MARUV одержала победу, получив 6 баллов от телезрителей и 5 баллов от членов жюри.
"Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе Евровидение-2019... Я готова отказаться от выступлений в России", – отметила певица.



Теги: Россия, Евровидение, гастроли, MARUV
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх