MARUV сделала выбор между Россией и Израилем

25.02.2019 12:30

Певица MARUV, которая победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, готова отказаться от гастролей в России. Артистка подчеркнула, что любит Украину и хочет представлять ее на главном конкурсе в Тель-Авиве, сообщает Телеканал новостей «24».

Национальная общественная телерадиокомпания, которая является организатором национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019", поставила MARUV условие: если девушка хочет представлять Украину на Евровидении-2019 – должна отказаться от гастролей в РФ.

Певица заявила, что 24 часа после Нацотбора были наиболее эмоциональными в ее жизни. MARUV одержала победу, получив 6 баллов от телезрителей и 5 баллов от членов жюри.

"Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе Евровидение-2019... Я готова отказаться от выступлений в России", – отметила певица.