Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Школа» (ВИДЕО)14:40
- MARUV объяснила свой отказ от участия в Евровидении-201908:20
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»20:14
- В Минкульте сняли с себя ответственность за скандал с Евровидением14:15
- MARUV сделала выбор между Россией и Израилем12:30
- Скандал: Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат «российской компании»12:15
- Объявлены все лауреаты кинопремии "Оскар-2019"09:55
- Солистка группы KAZKA доказала, что умеет петь вживую12:50
- Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles12:40
- Кэмерон раскрыл сюжет второй части «Аватара»09:35
Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Школа» (ВИДЕО)
26.02.2019 14:40
Продолжение первого украиноязычного сериала о проблемах подростков "Школа", первые кадры которого недавно появились в Сети, стартует 4 марта в 20:45 на канале "1+1", сообщает ТСН.
В новом сезоне ленты наконец станет понятно, кто с кем придет на выпускной, как сложится судьба любимцев зрителей после рокового пожара и удастся ли подросткам найти общий язык со своими родителями перед самым сложным этапом в жизни – поступлением в университет.
Теги: школа, сериал, телеканал 1+1
Читайте также:
- Табачник ради Евро-2012 сокращает учебный год
- Скандальная "Школа". Украинцам покажут радикальный сериал
- Тиждень поліції прифронтового Торецька: обстріл, крадіжки, снаряд біля школи
- Официальный курс валют на вторник, 31 мая
- В США представили первый школьный электробус
- Официальный курс валют на среду, 15 июня
- Точное попадание по позициям врага: бойцам ООС удалось ликвидировать двух российских снайперов15:33
- На Светлодарской дуге погиб 31-летний боец ВСУ из Запорожской области15:09
- "ДНР" должна взять контроль над всей Украиной - у Соловьева взорвали Сеть радикальным планом большой войны на Донбассе14:50
- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками14:27
- В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»14:11
- В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"13:53
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Остап»13:32
- В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»13:07
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах12:49
- Главарю «ДНР» Пушилину пришел «приказ» убрать «от власти» всех «местных»12:33
- Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики15:51
- Точное попадание по позициям врага: бойцам ООС удалось ликвидировать двух российских снайперов15:33
- На Светлодарской дуге погиб 31-летний боец ВСУ из Запорожской области15:09
- "ДНР" должна взять контроль над всей Украиной - у Соловьева взорвали Сеть радикальным планом большой войны на Донбассе14:50
- Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Школа» (ВИДЕО)14:40
- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками14:27
- В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»14:11
- В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"13:53
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Остап»13:32
- В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»13:07
- Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики15:51
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты18:15
- Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения16:55
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями