За "Евровидение" взялся Кабмин

27.02.2019 15:30

Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио вместе с НСТУ усовершенствовать правила отбора на "Евровидение", сообщает ТСН.

Соответствующий проект правительственного решения, внесенный вице-премьером Вячеславом Кириленко, поддержали на заседании сегодня, 27 февраля.

Отмечается, что по словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко изменения должны обеспечить усовершенствование правил отбора "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя от Украины 2019 года".

Кроме того, он предложил обратиться в Верховную Раду с просьбой неотложно принять закон об особенностях осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории России и на временно оккупированных территориях.