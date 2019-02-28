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Владимир Зеленский ушел из шоу «Рассмеши комика»
Студия «Квартал 95» сообщила, что популярное телешоу «Рассмеши комика» теперь будет выходить без участия Владимира Зеленского, сообщает Politeka.
Уже в субботу, 2 марта, стартует новый сезон «Рассмеши комика. Дети». Об этом «кварталовцы» сообщили на официальной странице в Facebook.
Евгений Кошевой остается в программе и будет раздавать участникам деньги за хорошие шутки. Но в постере программы вместо Владимира Зеленского фигурирует черный силуэт.
"Друзья, уже в эту субботу в 18:30 стартует новый сезон «Рассмеши комика. Дети» с новым судейским составом! Кто же станет новым коллегой Жени и вовсю будет пытаться не смеяться с остроумных шуток маленьких юмористов? Тому, кто угадает, подарим крутой блокнот на год от Студии "Квартал 95" с автографами наших легендарных комиков — Кошевого и Зеленского", — сказано в сообщении.
Теги: Владимир Зеленский, телешоу, Квартал 95
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