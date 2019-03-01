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Dan Balan представил видеоклип с участницей "Голоса страны-9" (ВИДЕО)

01.03.2019 10:10
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Dan Balan представил видеоклип с участницей "Голоса страны-9" (ВИДЕО)

Популярный певец и тренер "Голоса страны-9" Dan Balan подготовил сюрприз поклонникам проекта "Голос страны-9", презентовав клип и радиоверсию дуэта с участницей нового сезона "Голоса страны" Екатериной Бегу, сообщает ТСН.
Выступление артиста с вокалисткой в третьем выпуске слепых прослушиваний взорвало интернет, собрав за сутки почти 5 миллионов просмотров на главной странице проекта в YouTube. В социальных сетях канала "1+1" видео собрало около 1 миллиона просмотров. Артист, получив сотни комментариев и сообщений, решил порадовать поклонников и записать совместную композицию.
Видео дуэта за короткое время набрало популярность, а соцсети захватил флешмоб под названием "Как быстро учатся слова", в котором приняли участие сотни людей.
"Я не ожидал, что моя энергичная песня может звучать так лирично и нежно. Для меня было огромной неожиданностью, что наша импровизация получила такую популярность в социальных сетях. Нам писали сотни комментариев о том, что зрители хотят услышать студийную версию нашего с Катей выступления, и мы приняли решение записать полноценный трек и выпустить клип", - поделился впечатлениями тренер "Голоса страны-9" Dan Balan.



Теги: клип, Dan Balan, Голос країни
 
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