В Киеве неизвестный напал на Злату Огневич (ВИДЕО)

01.03.2019 17:00

На украинскую певицу Злату Огневич рядом с ее домом напал неизвестный мужчина. сообщает Обозреватель.

Как рассказала артистка в личных Instagram-сториз, от нападающего ее защитил водитель. Вместе они вызвали полицию, которая также подоспела на помощь.

К своему посту артистка приложила видео, очевидно, снятое ее водителем. На нем неизвестный мужчина угрожает певице: "Ты так не делай со мной. Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет", - заявил он.