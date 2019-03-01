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Архив - Культура

В Киеве неизвестный напал на Злату Огневич (ВИДЕО)

01.03.2019 17:00
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В Киеве неизвестный напал на Злату Огневич (ВИДЕО)

На украинскую певицу Злату Огневич рядом с ее домом напал неизвестный мужчина. сообщает Обозреватель.
Как рассказала артистка в личных Instagram-сториз, от нападающего ее защитил водитель. Вместе они вызвали полицию, которая также подоспела на помощь.
К своему посту артистка приложила видео, очевидно, снятое ее водителем. На нем неизвестный мужчина угрожает певице: "Ты так не делай со мной. Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет", - заявил он.



Теги: угроза, нападение, Злата Огневич
 
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