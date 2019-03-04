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В Израиле разгорелся скандал с продажей билетов на Евровидение
04.03.2019 09:10
В Израиле приостановили продажу билетов на Евровидение 2019 из-за сообщений о махинациях, сообщает ICTV.
Билеты на лучшие места на Евровидение 2019 были перепроданы известным лицам по очень завышенной цене. Это противоречит правилам конкурса.
О приостановке продажи билетов сообщает израильская телерадиокорпорация Кан. "Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике", – говорится в сообщении.
Если этот факт подтвердится, билеты вернут в свободную продажу.
Теги: Евровидение, скандал, Тель-Авив
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