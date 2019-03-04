В Израиле разгорелся скандал с продажей билетов на Евровидение

04.03.2019 09:10

В Израиле приостановили продажу билетов на Евровидение 2019 из-за сообщений о махинациях, сообщает ICTV.

Билеты на лучшие места на Евровидение 2019 были перепроданы известным лицам по очень завышенной цене. Это противоречит правилам конкурса.

О приостановке продажи билетов сообщает израильская телерадиокорпорация Кан. "Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике", – говорится в сообщении.

Если этот факт подтвердится, билеты вернут в свободную продажу.