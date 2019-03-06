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Архив - Культура

Скандал с билетами на "Евровидение-2019" получил продолжение

06.03.2019 11:00
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Скандал с билетами на "Евровидение-2019" получил продолжение

Израильская радиовещательная корпорация KAN, организатор Евровидения-2019 в Израиле, требует от официального распространителя Lan аннулировать все проданные с нарушениями правил билеты на шоу и вернуть их в продажу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на KAN.
"Продажу билетов, реализованных по телефону или в офисе, на финал конкурса или другие события Евровидения, должны отменить, а билеты вернуть в кассу для реализации в соответствии с правилами KAN", - говорится в сообщении.
Вероятно они поступят в Lan с последующей волной продажи билетов в апреле.
Это первый этап внутреннего расследования по Lan, которая распределила десятки билетов на лучшие места высокопоставленным деятелям из мира культуры и спорта еще до официального старта продаж и вопреки инструкциям.



Теги: Евровидение, Израиль, билеты, скандал
 
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