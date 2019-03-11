Букмекеры назвали нового фаворита "Евровидения"

11.03.2019 11:40

Букмекеры назвали нового лидера Евровидения-2019 после того, как страны определились с представителями и презентовали конкурсные песни. Об этом свидетельствуют данные сайта eurovisionworld.com, передает NewsOne.

Новым фаворитом международного песенного конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс с композицией "Arcade". Букмекеры дают ему 20% шанса на победу.

Участник от России Сергей Лазарев спустился с первого места на второе после презентации своей песни "Scream" (13%).

Шведский исполнитель Джон Лундвик занимает третью позицию с шансом на победу 10%. Исполнители из Швейцарии и Италии также попали в ТОП-5. Они получили 6% и 4% соответственно.