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В Одессе создали памятник читателю
11.03.2019 08:55
Вход в одесскую национальную библиотеку на Пастера украсит современная скульптура в виде человека со стопкой книг. Об этом рассказал ее автор - известный в Одессе скульптор Михаил Рева, передает портал «КОММЕНТАРИИ:».
Высота извания составит три метра, большую часть занимает книжная стопка, которая превышает рост маленького читателя. А подписью будет служить фраза на английском: "Больше книг - меньше страха".
Установка скульптуры пройдет в пятницу, 22 марта.
Теги: Одесса, библиотека, скульптура
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