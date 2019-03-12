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Вышел первый трейлер американского сериала о Чернобыле (ВИДЕО)

12.03.2019 09:00
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Вышел первый трейлер американского сериала о Чернобыле (ВИДЕО)

Американский кабельний телеканал HBO показал первый трейлер мини-сериала "Чернобыль", созданного на основе реальных событий апреля 1986 года, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Ожидается, что в ленте речь пойдет о первых днях после взрыва реактора на ЧАЭС. Главные герои попытаются объяснить, почему случилась катастрофа. В сериале также покажут эвакуацию жителей Припяти и ход спасательной операции.
Съемки проходили в апреле-мае 2018-го в Вильнюсе, а в июне того же года - в Киеве.
По информации IMDb, в сериале будт пять эпизодов. Премьера сериала запланирована на 6 мая 2019 года.



Теги: США, Чернобыль, трейлер, сериал
 
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