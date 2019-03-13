Вера Брежнева "открестилась" от Украины

13.03.2019 14:25

Певица Вера Брежнева, заявила, что никогда не была украинской исполнительницей, сообщает ТСН.

По словам артистки, сама Украина не воспринимала ее таковой.

"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года", или что-то такое. Так получилось, что меня сама Украина не воспринимала украинской певицей. Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть, я изначально, 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", - прокомментировала Брежнева в программе Вячеслава Манучарова.