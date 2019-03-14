Джеймса Бонда пересадят на электромобиль

14.03.2019 12:10

В новом фильме о Джеймсе Бонде исполнитель главной роли Дэниел Крейг будет водить электромобиль Rapide E британского производителя Aston Martin, чтобы сделать персонажа более "эко-френдли". Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники, передает сайт #Буквы.

Машины Aston Martin появляются в фильмах про "агента 007" с 1964 года. Rapide E - первый серийный электромобиль производителя. Пересадить Бонда на него якобы предложил режиссер фильма Кэри Фукунага, который заботится об экологии.

Стоит Rapide E от 330 тыс. долл. По информации источника, авто должно сыграть важную роль в одной из экшн-сцен новой части.