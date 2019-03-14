Вышел расширенный трейлер финальной части "Мстителей" (ВИДЕО)

14.03.2019 16:20

Киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Трейлер частично состоит из фрагментов предыдущих фильмов киновселенной: "Железного человека", "Капитана Америка" и "Войны бесконечности".

Перед зрителями предстали Тони Старк (Роберт Дауни-младший), Стив Роджерс (Крис Эванс), Клинт Бартон (Джереми Реннер) и другие Мстители. В конце ролика к ним присоединилась супергероиня Капитан Марвел. Она, как ожидается, поможет им одолеть Таноса, который разрушил половину Вселенной в "Мстителях: Война бесконечности".