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Вышел расширенный трейлер финальной части "Мстителей" (ВИДЕО)
14.03.2019 16:20
Киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Трейлер частично состоит из фрагментов предыдущих фильмов киновселенной: "Железного человека", "Капитана Америка" и "Войны бесконечности".
Перед зрителями предстали Тони Старк (Роберт Дауни-младший), Стив Роджерс (Крис Эванс), Клинт Бартон (Джереми Реннер) и другие Мстители. В конце ролика к ним присоединилась супергероиня Капитан Марвел. Она, как ожидается, поможет им одолеть Таноса, который разрушил половину Вселенной в "Мстителях: Война бесконечности".
Теги: трейлер, финал, Мстители
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