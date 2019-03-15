Скандальная Чичерина выпустила новый "патриотический" клип (ВИДЕО)

15.03.2019 13:05

Скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", произвела "фурор" в сети новым клипом об "ополченцах", сообщает Обозреватель.

Так, артистка презентовала клип на песню "Добровольческая", снятый на фоне танков и с участием террористов.

Судя по кадрам, клип снимался на позициях боевиков так называемой ДНР. На них можно увидеть десятки лиц оккупантов и даже фото ликвидированного на Донбассе главаря донецких боевиков Александра Захарченко.

Пользователи сети бурно отреагировали на "эпичную" работу Чичериной, посмеявшись над ее "творчеством". Некоторые отметили, что там, помимо главарей "Л/ДНР" не хватает еще "святого Путина и Гитлера".