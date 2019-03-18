«Квартал95» 95 подыскал замену Зеленскому

18.03.2019 09:50

Актерский состав студии «Квартал95» пополнился участником юмористического шоу «Лига смеха». Им оказался Владимир Мартынец, сообщает Politeka.

Юморист является капитаном команды «Стадион Диброва» и по итогам минувшего сезона был признан лучшим актером.

Недавно Мартынец принял участие в новом выпуске «Вечернего квартала». «Встречайте нового жителя «Квартала», — объявили его актеры студии.

Пока неизвестно, станет ли Мартынец актером «95 Квартала» на постоянной основе, или же будет принимать участие лишь в отдельных выпусках. Его участие может быть связано с уходом лидера студии и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Сам Зеленский также принял участие в новом выпуске «Вечернего квартала», но лишь в некоторых номерах.