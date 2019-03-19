Олег Скрипка стал ведущим телеканала М2

19.03.2019 09:05

Лидер группы «Воплі Відоплясова» отныне работает ведущим хит-парада на М2. Назван он в честь одной из песен артиста – «Країна Мрій», сообщает mediananny.com.

«Хіт-парад «Країна мрій» – це підбірка пісень сучасних українських артистів, які дотримуються фольклорних тенденцій та створюють наш прекрасний музичний простір. Дуже важливо гуртуватися навколо спільної ідеї, і супер, що є така співпраця з артистами і телеканалом М2, – комментирует Скрипка. – У нас вже формується глядач, ми бачимо, чим він цікавиться і що саме викликає позитивні відгуки».