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Сергей Шнуров заявил о роспуске группы "Ленинград"

21.03.2019 10:40
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Сергей Шнуров заявил о роспуске группы "Ленинград"

Один из самых скандальных артистов российского шоу-бизнеса Сергей Шнуров сделал резонансное заявление в сети. Певец объявил о распаде своей группы "Ленинград", сообщает Телеканал новостей «24».
Фронтмен популярного коллектива анонсировал прощальный тур, который начнется в июле 2019 года и продлится 2 месяца. Согласно анонсу Сергей Шнуров и группа "Ленинград" побывают в 9 мегаполисах России.
О распаде группы солист объявил в своей оригинальной манере. К афише концертов он прикрепил стихотворение, в котором признался, что это прощальный тур, организованный "Ленинградом". При этом Сергей Шнуров объяснил, что устал "делать одно и тоже", писать музыку на протяжении 20 лет и выступать с ней.
"Задал сам себе вопрос. Может я уже подрос? Почесал свои седины... Между сложными вещами, я скажу, как не юнец: "Этот тур будет прощальным". Вот и сказочки конец", – написал Сергей Шнуров.
Кроме этого, вокалист группы "Ленинград" признался, что, возможно, когда-то он восстановит коллектив. Однако пока Сергей Шнуров этого не планирует.



Теги: Сергей Шнуров, Ленинград
 
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