"Время и Стекло" выпустили первый украиноязычный клип (ВИДЕО)

22.03.2019 09:05

Популярная группа "Время и Стекло" выпустила первую украиноязычную композицию в своем репертуаре под названием "Дим", которая вошла в новый альбом дуэта. Также коллектив представил соблазнительный черно-белый клип к треку, сообщает ТСН.

Традиционно, песню написал Алексей Потапенко (Потап) в соавторстве с Андреем Бескровным.

Фанаты в восторге комментируют видео и просят группу делать больше песен на украинском языке. Восхищения песней выразили даже русскоязычные слушатели.