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Архив - Культура

"Время и Стекло" выпустили первый украиноязычный клип (ВИДЕО)

22.03.2019 09:05
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"Время и Стекло" выпустили первый украиноязычный клип (ВИДЕО)

Популярная группа "Время и Стекло" выпустила первую украиноязычную композицию в своем репертуаре под названием "Дим", которая вошла в новый альбом дуэта. Также коллектив представил соблазнительный черно-белый клип к треку, сообщает ТСН.
Традиционно, песню написал Алексей Потапенко (Потап) в соавторстве с Андреем Бескровным.
Фанаты в восторге комментируют видео и просят группу делать больше песен на украинском языке. Восхищения песней выразили даже русскоязычные слушатели.



Теги: украинский язык, клип, Время и стекло
 
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