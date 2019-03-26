Наталья Могилевская сменила место жительства

26.03.2019 16:30

Украинская певица Наталья Могилевская, которая родилась и жила в Киеве, переехала в Харьков, сообщает Главред.

Артистка решила переехать в Харьков на некоторое время, говорится на ее странице в Instagram. По словам исполнительницы, причина переезда — "непреодолимое притяжение".

"…По утрам я буду с детьми в только открывшемся филиале моей детской школы (вокал, хореография — Ред.)… на Полтавском шляху, а по вечерам — на Слобожанской Лиге Смеха…", — поделилась певица.