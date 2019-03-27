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Архив - Культура

Скандальная Maruv снова поехала за длинным рублем

27.03.2019 10:20
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Скандальная Maruv снова поехала за длинным рублем

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась подписать контракт для участия в конкурсе, приехала в Россию, сообщает Обозреватель.
Об этом стало известно из Instagram певицы. "Счастливые моменты с фанатами", — отметила она в подписи к снимку с поклонниками в студии российской радиостанции Energy. На геолокации к фото стоит подпись "Москва".
Отметим, что 6 апреля у MARUV запланировано первое сольное шоу в столице России, а 12-го она будет выступать в Санкт-Петербурге.



Теги: Россия, концерт, MARUV
 
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