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В Соледаре состоялся подземный джазовый фестиваль
28.03.2019 11:00
Благотворительный фестиваль джазовой музыки "Джаз-фест" для военнослужащих состоялся в соляной шахте в Соледаре, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает ОстроВ.
Мероприятие проходило 26 марта на территории рукотворной соляной пещеры на глубине около 300 метров.
Для военнослужащих ООС на фестивале выступили коллектив пианиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов Майка Кауфмана-Портникова и джазовые коллективы Донетчины. Также были представлены выставки картин союза художников Украины и желающие могли сфотографироваться в селфи-зонах.
Теги: Донбасс, джаз, Соледар, фестиваль
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