Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Соледаре состоялся подземный джазовый фестиваль

28.03.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Соледаре состоялся подземный джазовый фестиваль

Благотворительный фестиваль джазовой музыки "Джаз-фест" для военнослужащих состоялся в соляной шахте в Соледаре, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает ОстроВ.
Мероприятие проходило 26 марта на территории рукотворной соляной пещеры на глубине около 300 метров.
Для военнослужащих ООС на фестивале выступили коллектив пианиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов Майка Кауфмана-Портникова и джазовые коллективы Донетчины. Также были представлены выставки картин союза художников Украины и желающие могли сфотографироваться в селфи-зонах.



Теги: Донбасс, джаз, Соледар, фестиваль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх