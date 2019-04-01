НОК Украины сменил гимн (ВИДЕО)

01.04.2019 10:30

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины представил новый гимн огранизации, сообщает сайт #Буквы.

"Мы гордимся нашими победами и представляем обновленный гимн НОК Украины, с которыми наши атлеты будут идти к новым спортивным вершинам! Премьера обновленного гимна состоялась во время ХIII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года", - говорится в сообщении пресс-службы НОК Украины.

Гимн на слова Юрия Рыбчинского и музыку Ивана Розина исполняют Tayanna, SAMVEL и Edwin.