Фильм "Шазам" окупил себя за первый же уикэнд

08.04.2019 11:45

Кинокомикс "Шазам" режиссера Дэвида Ф. Сандберга возглавил кинопрокат Северной Америки, заработав почти $57 млн в дебютный уикенд, сообщает Корреспондент.net.

Сборы "Шазама" за рубежом составили еще $102 млн, что суммарно дало цифру почти в $160 млн. Учитывая то, что бюджет ленты о подростке в теле супергероя составляет скромные по голливудским меркам $100 млн, ее окупаемость уже не вызывает сомнения.

Зрители поставили "Шазаму" наивысшую оценку по шкале CinemaScore – A.