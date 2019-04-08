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Фильм "Шазам" окупил себя за первый же уикэнд
08.04.2019 11:45
Кинокомикс "Шазам" режиссера Дэвида Ф. Сандберга возглавил кинопрокат Северной Америки, заработав почти $57 млн в дебютный уикенд, сообщает Корреспондент.net.
Сборы "Шазама" за рубежом составили еще $102 млн, что суммарно дало цифру почти в $160 млн. Учитывая то, что бюджет ленты о подростке в теле супергероя составляет скромные по голливудским меркам $100 млн, ее окупаемость уже не вызывает сомнения.
Зрители поставили "Шазаму" наивысшую оценку по шкале CinemaScore – A.
Теги: премьера, комикс
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