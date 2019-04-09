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Украинская рэперша Аlyona Аlyona выпустила свой первый альбом (ВИДЕО)
09.04.2019 11:00
Бывшая воспитательница детского сада, рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) из Барышевки выпустила первый альбом "Пушка" и новый клип на одноименную песню, сообщает СТРАНА.ua.
Альбом появился на Apple Music, Google Play и других платформах 8 апреля. Всего в нем 13 треков, среди которых есть и уже известные "Голови", "Рибки", "Відчиняи", "Залишаю Свіи Дім".
В мае Alyona Alyona поедет в первый тур. Он начнется с Харькова и закончится в июле Одессой. За это время рэперша успеет выступить в нескольких городах Украины и Польши. А 14 июня состоится ее первый сольный концерт в Киеве. Стоимость билета сейчас - от 299 гривен.
Теги: Украина, альбом, рэп, клип
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