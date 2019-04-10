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Песня Джамалы попала в топ-10 двух европейских чартов (ВИДЕО)
10.04.2019 14:10
Песня украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы - Solo - попала в топ-10 двух музыкальных чартов Великобритании, передает УНН.
Как написала певица на своей странице в Instagram, ее сингл занял 7 место в чарте Upfront Club 30 и 8 - в чарте Commercial Pop Top 30.
В этом же сообщении Джамала поделилась информацией о том, что в мае на эту песню выйдет клип.
Песня Джамалы Solo вышла 1 февраля. Она была написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в тoп-5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на "Грэмми".
Теги: Великобритания, топ, Джамала, хит-парад
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