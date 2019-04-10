Песня Джамалы попала в топ-10 двух европейских чартов (ВИДЕО)

10.04.2019 14:10

Песня украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы - Solo - попала в топ-10 двух музыкальных чартов Великобритании, передает УНН.

Как написала певица на своей странице в Instagram, ее сингл занял 7 место в чарте Upfront Club 30 и 8 - в чарте Commercial Pop Top 30.

В этом же сообщении Джамала поделилась информацией о том, что в мае на эту песню выйдет клип.

Песня Джамалы Solo вышла 1 февраля. Она была написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в тoп-5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на "Грэмми".