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Зеленский и Порошенко поссорились в прямом эфире канала "1+1" (ВИДЕО)

12.04.2019 11:20
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Зеленский и Порошенко поссорились в прямом эфире канала "1+1" (ВИДЕО)

Между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко произошла перепалка в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", сообщает РБК-УКРАИНА.
Во время телефонноло разговора действуюшего президента с находящимся во Франции Зеленским собеседники постоянно перебивали друг друга и не могли прийти к согласию относительно окончательной даты дебатов.



Теги: Владимир Зеленский, ссора, Петр Порошенко, прямой эфир
 
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