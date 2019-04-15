Состоялась премьера финального сезона сериала "Игра престолов"

15.04.2019 10:45

В воскресенье, 14 апреля, телеканал HBO начал премьерный показ финального сезона сериала "Игра престолов", сообщает NEWSONE.UA.

Первую серию последнего сезона одними из первых смогли посмотреть подписчики HBO Now или HBO Go, а также пользователи платформ, с которыми сотрудничает телеканал.

Пользователи сетей призывают друг друга не публиковать на своих страницах спойлеры и проявить уважение к тем, кто еще не успел посмотреть первую серию.

Финальный сезон "Игры престолов" будет состоять из шести эпизодов. Серии будут выходить раз в неделю по воскресеньям. Последний эпизод выйдет 19 мая.