Пираты слили в сеть ключевые части фильма "Мстители: Финал"

17.04.2019 09:55

16 апреля в сеть попало четырехминутное видео со спойлерами самого ожидаемого фильма весны Мстители: Финал, сообщает Главред.

Экранные записи с ключевыми частями фильма, которые раскрывают концовку, появились в Twitter и Vimeo, затем распространились на YouTube и попали в другие соцсети.

Как произошла утечка, все еще выясняется, но есть две версии: яркие фрагменты картины показывали партнерам Disney, те, в свою очередь, слили их в сеть. По второй версии, студия проводила последние тестовые скрининги для фанатов.

Копии слитых роликов оперативно удаляются со всех площадок, создатели пытаются спасти фанатов от спойлеров, но ролик все еще легко найти.