Житель США посмотрел «Капитана Марвел» 116 раз

23.04.2019 11:00

Хиропрактик Стив Руппель из штата Висконсин попал в книгу рекордов Гиннеса, посмотрев фильм «Капитан Марвел», вышедший на экраны в марте, 116 раз, сообщает Realist.

Свой выбор фильма он объяснил любовью к кинокомиксам. В один день он смотрел максимум семь сеансов, всего на это у него ушло 14 268 минут.

«Учитывая, сколько времени это требует, мне приходилось брать отгулы и долгие перерывы на обед, чтобы успеть посмотреть весь фильм», — сказал Руппель.

Кроме того, в доказательство Руппелю приходилось каждый раз делать фото возле постера с фильмом в кинотеатре и иметь двух очевидцев, которые письменно это подтверждали.