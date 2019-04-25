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В Украине открылся первый кинозал IMAX with Laser

25.04.2019 10:20
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В Украине открылся первый кинозал IMAX with Laser

В столичном ТРЦ Lavina открылся первый в Украине кинозал с канадской технологией IMAX with Laser, сообщает DsNews.
Подобная система уже есть в кинотеатрах Лос-Анджелеса, Лондона, Дубая, Берлина, а теперь открыта и в Киеве. В мире всего лишь 58 залов оборудованных данной системой. 21 метровый экран достигает размеров сравнимых с одним футбольным-мини полем. Параметры полотна специально разработаны для максимального восприятия человеком изображения под разными углами, независимо от посадочного места зрителя. Всего в зале 287 комфортных кресел, которые созданы для приятного отдыха во время просмотра даже самого длительного фильма.
Благодаря специальному проектору изображение наполнено максимальной палитрой цветов и оттенков. Такой визуальный эффект влияет на восприятие и не дает возможности упустить даже второстепенный момент из сцены на экране.
Еще одной важной особенностью зала является звук, который в два раза громче уже всем привычного. Специальная 12 канальная акустическая система от IMAX with Laser поражает чистотой, и даже самые требовательные зрители оценят качество.
В рамках открытия нового зала состоялась и премьера супергеройского фильма "Мстители: Завершение" от Marvel на котором присутствовали Вячеслав Соломко, группа Open Kids, Сабина Мусина, Андрей Трушковский и другие известные личности.



Теги: Киев, кинотеатр, IMAX
 
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