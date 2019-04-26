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Архив - Культура

В Прибалтике Светлану Лободу «кинули» организаторы концертов

26.04.2019 09:00
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В Прибалтике Светлану Лободу «кинули» организаторы концертов

Певица Светлана Лобода, которая сейчас находится в гастрольном туре по странам Балтии, стала жертвой мошенников. О досадном инциденте Лобода рассказала подписчикам в Instagram, сообщаект ТСН.
Светлана пожаловалась, что два концерта - в Риге и Таллинне она с командой отработала абсолютно бесплатно, потому что организатор пропал со всеми деньгами.
"Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому что для меня самым важным является петь для моего зрителя. Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому что сцены просто нет. Организатор не оплатил площадку, ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно", - сказала Лобода.



Теги: Рига, Таллинн, Светлана Лобода, мошенничество
 
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