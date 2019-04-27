Оля Полякова рассказала о детской травме

27.04.2019 20:00

Певица пострадала от занятий музыкой.



Эксперт супершоу "Дивовижні люди" Оля Полякова поделилась интересными подробностями из своей жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Оказывается, еще в юном возрасте Оля активно занималась музыкой. И когда училась играть на фортепиано, частенько могла "перестараться". Порой старания будущей суперзвезды оборачивались настоящими проблемами.

"Я играла по 5-6 часов в день, и однажды просто "переиграла руку". Есть такая профессиональная штука у музыкантов, которые долго играют. Не хватает жидкости, и… словом, пришлось потом гипсовать руку и ходить так", – призналась Оля Полякова в студии шоу "Дивовижні люди".