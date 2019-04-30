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Фильм "Мстители: Финал" бьет рекорды по кассовым сборам
Последняя часть фильма "Мстители: Финал" собрала в первый уик-энд проката по всему миру $1,2 млрд, что является новым мировым рекордом по кассовым сборам, сообщает Дело.Ua.
Только в США и Канаде "Мстители: Финал" заработали $350 млн, и это при бюджете картины в четыреста миллионов.
Что касается других рекордов киноленты, то среди них: крупнейшие кассовые сборы за пределами США (859 млн, прежний рекорд - 442,2 млн - принадлежит восьмому "Форсажу"), крупнейшие сборы субботы (тут "Финал" побил своего предшественника - "Войну бесконечности") и крупнейшие сборы воскресенья (побил их же).
Для убедительности следует добавить, что фильм заработал за эти выходные больше, чем за весь (весь!) срок своего проката собрали такие небедные шлягеры, как "Аквамен", "Лига справедливости", "Железный человек", "Первый мститель: Противостояние" и даже недавняя "Капитан Марвел".
Теги: рекорд, кинотеатр, Мстители
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