Вышел первый трейлер фильма про ежика Соника с Джимом Керри (ВИДЕО)

01.05.2019 10:40

В сети появился первый трейлер фильма "Ёжик Соник". Это киноадаптация популярной серии видеоигр про очень быстрого синего ежика, сообщает Главред.

В главных ролях снялись Джим Керри (в роли злодея доктора Роботника), Бен Шварц (из сериала "Парки и зоны отдыха") и Джеймс Марсден ("Трасса 60").

Премьера "Соника" намечена на 7 ноября.