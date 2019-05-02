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Архив - Культура

В Польше установлен рекорд по совместной игре на гитаре (ВИДЕО)

02.05.2019 15:10
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В Польше установлен рекорд по совместной игре на гитаре (ВИДЕО)

1 мая в польском Вроцлаве был установлен рекорд Гиннеса по совместной игре на гитаре, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
На центральной площади города Рынок собрались около 7,5 тысяч гитаристов со всего мира, которые побили свой же прошлогодний рекорд. В этот раз было на 12 музыкантов больше. Они одновременно исполнили композицию "Hey Joe" Джимми Хендрикса.



Теги: Польша, Книга рекордов Гиннеса, гитарист
 
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