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Участников «Евровидения-2019» обязали сделать "национальный" анализ крови
03.05.2019 09:05
Все участники международного песенного конкурса Евровидение-2019 в Тель-Авиве в обязательном порядке должны будут сдать кровь. Это делается для того, чтобы определить национальность конкурсантов, сообщает InfoResist.
Сообщается, что соответствующее условие было поставлено, чтобы определить, смешение каких национальностей присутствует в ДНК каждого из артистов.
Процедурой сбора анализов и оглашением результатов будет заниматься компания-спонсор конкурса. Организаторы уверяют, что такая процедура не окажет негативного влияния на вокальные данные артистов.
Напомним, что Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая.
Теги: Евровидение, кровь, анализ ДНК
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