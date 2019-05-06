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Архив - Культура

Комикс о Джоне Константине издадут на украинском языке

06.05.2019 12:40
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Комикс о Джоне Константине издадут на украинском языке

Американский комикс о колдуне Джоне Константине издадут на украинском языке. Выйдет он в издательстве "Рідна мова", сообщает Gazeta.ua.
Действие "Hellblazer. Той, хто йде крізь пекло" происходит в вымышленной вселенной комиксов издательства DC Comics. Это современный мир, в котором присутствует магия и сверхъестественные существа. Главный герой - английский детектив и колдун Джон Константин.
Первый том серии выйдет в июне. Он состоит из 14-ти выпусков и содержит 392 страницы.



Теги: украинский язык, комикс, DC Comics
 
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