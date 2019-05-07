Потап и Настя Каменских созрели для свадьбы

07.05.2019 13:30

На днях исполнилось 13 лет с даты создания дуэта "Потап и Настя". Сейчас совместное певческое творчество 37-летнего Алексея Потапенко и 32-летней Анастасии Каменских поставлено на паузу (он продюcирует и является автором хитов ее сольного проекта NK), но бурное развитие набирают их любовные отношения, сообщает СТРАНА.ua.

Стало известно, что в конце весны пара сыграет свадьбу и поставит жирную точку в сплетнях и слухах, касательно их романа.

"Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц", - рассказал один из приглашенных гостей.

Организацией торжества занимается ивент-агентство Людмилы Голубицкой "GG PROJECT", которое на рынке уже более 15 лет. Подробности торжества держат в строжайшей секретности.

Отметим, что именно Голубицкая занималась свадьбами артистов: Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, близких друзей Потапа, а также телеведущего Сергея Притулы, который женился на своей коллеге Екатерине Сопельник.