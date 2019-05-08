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Участница "Евровидения-2019" от Молдовы скопировала номер Мики Ньютон (ВИДЕО)
После выхода видео номера с репетиции представительницы "Евровидения-2019" от Молдовы на песню "Stay" ряд поклонников отметили определенное сходство между ее выступлением и тем, что было у Мики Ньютон на песенном конкурсе 8 лет назад, сообщает Joinfo.ua.
Оказывается, постановкой номера украинской и молдавской исполнительницы занимался один и тот же человек – художница Ксения Симонова, победившая в шоу "У Украины есть талант", и финалистка "America"s Got Talent: Champions".
В номере Ньютон художница использовала песок для того, чтобы проектировать историю на экран, а для Анны она использует….снег.
Конечно, нельзя закрепить за номером Мики право на подобную тему, но все же!
Сама Ксения Симонова призналась, что мечтала вернуться на шоу, но "песочной анимации ей больше не достаточно".
Теги: Евровидение, Молдова, плагиат, Мика Ньютон
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