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В Киеве прошла акция «Бессмертный Грут» (ВИДЕО)

09.05.2019 17:10
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В Киеве прошла акция «Бессмертный Грут» (ВИДЕО)

В центре Киева прошла акция под названием «Бессмертный Грут», организованная объединением «Демократична сокира» в противовес маршу «Бессмертного полка». Об этом пишет LB.ua.
В мероприятии приняли участие до 200 человек. Они пришли с плакатами супер-героев кинематографической вселенной Marvel, стилизованных под фото ветеранов войны. Они скандировали традиционные лозунги «Слава Украине – Героям Слава!», а также выкрикивали слова «Мстители с народом!», «Валар Моргулис — Валар дахарис», «Свободу Винтерфелу!».
«Мы не против того, чтобы вспоминать ветеранов войн. Но мы против гибридных пророссийских акций под соусом «упоминаний», — заявили активисты.



Теги: акция, троллинг, День Победы, Marvel
 
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