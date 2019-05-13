Где и во сколько смотреть первый полуфинал Евровидения-2019

13.05.2019 15:30

14 мая состоится первый полуфинал Евровидения-2019. Не смотря на то, что в этом году Украина из-за скандала не участвует в конкурсе, транслировать шоу в нашей стране все-таки будут, сообщает ICTV.

Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения-2019 начнется в 22.00 по киевскому времени. Транслировать песенный конкурс будут каналы UA:Перший и СТБ. Комментировать конкурс на украинских телеканалах будут телеведущие Сергей Притула и Тимур Мирошниченко.