Определились первые финалисты «Евровидения-2019»

15.05.2019 08:25

14 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2019" и стало известно, кто из 17 его участников прошел в финал, сообщает Joinfo.ua.

К представителям Израиля и 5 стран-основательниц конкурса присоединились еще 10 участников:

Тамта – Replay (Кипр)

Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi (Словения)

Lake Malawi – Friend of a Friend (Чехия)

Зена – Like It (Беларусь)

Невена Божович – Круна (Сербия)

Кейт Миллер-Хайдке – Zero Gravity (Австралия)

Hatari – Hatrio mun sigra (Исландия)

Виктор Крон – Storm (Эстония)

Катерина Дуска – Better Love (Греция)

Серхат – Say Na Na Na (Сан-Марино)

Второй полуфинал "Евровидения-2019" состоится 16 мая, финал - 18 мая.