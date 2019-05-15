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Архив - Культура

Определились первые финалисты «Евровидения-2019»

15.05.2019 08:25
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Определились первые финалисты «Евровидения-2019»

14 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2019" и стало известно, кто из 17 его участников прошел в финал, сообщает Joinfo.ua.
К представителям Израиля и 5 стран-основательниц конкурса присоединились еще 10 участников:

  • Тамта – Replay (Кипр)
  • Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi (Словения)
  • Lake Malawi – Friend of a Friend (Чехия)
  • Зена – Like It (Беларусь)
  • Невена Божович – Круна (Сербия)
  • Кейт Миллер-Хайдке – Zero Gravity (Австралия)
  • Hatari – Hatrio mun sigra (Исландия)
  • Виктор Крон – Storm (Эстония)
  • Катерина Дуска – Better Love (Греция)
  • Серхат – Say Na Na Na (Сан-Марино)

Второй полуфинал "Евровидения-2019" состоится 16 мая, финал - 18 мая.



Теги: Евровидение, полуфинал
 
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