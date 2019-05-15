Святослав Вакарчук завел страницу в Instagram

15.05.2019 11:15

Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук в свой день рождения, 14 мая, завел официальную страницу в Instagram, сообщает «Реалист».

Певец опубликовал в соцсети первое сообщение, в котором поблагодарил всех за поздравления в день рождения.

«Друзья, из благодарности к Вам хочу открыть свой официальный аккаунт в Инстаграм», — подписал видео Вакарчук.

На данный момент у Вакарчука более 4,5 тысяч подписчиков.