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Архив - Культура

Искусственный интеллект сочинил гимн Евровидения (ВИДЕО)

16.05.2019 09:40
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Искусственный интеллект сочинил гимн Евровидения (ВИДЕО)

Искусственный интеллект создал неофициальный гимн Евровидения, сообщает NEWSONE.UA.
Трек назвали Blue Jeans & Bloody Tears. Искусственный интеллект проанализировал и собрал вместе фрагменты мелодий и песен участников международного песенного конкурса.
Исполнил новый гимн "дуэт" компьютерного синтезатора и израильского певца Изхара Коэна, выигравшего Евровидение-1978.



Теги: Евровидение, искусственный интеллект, гимн
 
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