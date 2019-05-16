Искусственный интеллект сочинил гимн Евровидения (ВИДЕО)

16.05.2019 09:40

Искусственный интеллект создал неофициальный гимн Евровидения, сообщает NEWSONE.UA.

Трек назвали Blue Jeans & Bloody Tears. Искусственный интеллект проанализировал и собрал вместе фрагменты мелодий и песен участников международного песенного конкурса.

Исполнил новый гимн "дуэт" компьютерного синтезатора и израильского певца Изхара Коэна, выигравшего Евровидение-1978.