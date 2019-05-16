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Архив - Культура

В России аннулировали результаты финала "Голос. Дети"

16.05.2019 16:45
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В России аннулировали результаты финала "Голос. Дети"

Российский Первый канал аннулировал результаты финала телешоу "Голос.Дети", в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, сообщает Главред.
Причиной такого решения телеканал назвал промежуточные результаты расследования, которые показали, что были накручены голоса в пользу Абрамовой.
"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", - сообщили представители канала.



Теги: скандал, Алсу, дочь, телешоу
 
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