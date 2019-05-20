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Европейский вещательный союз поставил точку в скандале с победителем "Евровидения"

20.05.2019 10:15
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Европейский вещательный союз поставил точку в скандале с победителем "Евровидения"

Европейский вещательный союз отказался аннулировать победу Дункана Лоуренса из-за разразившегося скандала, в ходе которого выяснилось, что артист привез на "Евровидение-2019" не новую песню, а свой старый хит, сообщает "Диалог.UA".
Представитель ЕВС Дэвид Гудман сделал официальное заявление: опубликованный в 2017 году видеоролик песни Лоуренса "не дал ему преимущества", поэтому композиция была допущена к музыкальному состязанию. По его словам, ЕВС был в курсе, что песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году, однако та публикация не была официальным выпуском песни и вплоть до последнего времени видеоролик увидели лишь несколько сотен зрителей. Именно благодаря тому, что творение осталось незамеченным для зрителей и "непризнанным шедевром" два года тому назад, победу Лоуренса признали честной и пересчета голосов не предвидится.



Теги: Евровидение, скандал, победитель
 
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