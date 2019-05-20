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Новая первая леди Украины завела страницу в Instagram

20.05.2019 17:15
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Новая первая леди Украины завела страницу в Instagram

В Instagram появился официальный аккаунт первой леди страны Елены Зеленской, сообщает ICTV.
На странице пока всего лишь два поста и одна история. На первом снимке президент Украины Владимир Зеленский с супругой. На второй фотографии также Владимир Зеленский и Елена Зеленская перед инаугурацией. Также есть видео, на котором Елена Зеленская поправляет галстук новоизбранному президенту.
За три часа страница первой леди страны собрала более 50 тысяч подписчиков.



Теги: Украина, первая леди, Instagram
 
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