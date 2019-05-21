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Финальный эпизод "Игры престолов" установил рекорд по просмотрам
21.05.2019 10:00
Около 19,3 млн человек посмотрели премьеру последней, шестой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье. Об этом сообщил в понедельник телеканал HBO, передает УНН.
Предыдущую серию посмотрели около 18,4 млн человек. Как заявлял HBO, это был на тот момент рекордно высокий показатель для сериалов в жанре фэнтези. Предыдущий рекорд — 17,8 млн зрителей — принадлежал третьем эпизода “Долгая ночь” (The Long Night), которую показали в эфире три недели назад.
Восьмой сезон популярного сериала, состоящий из шести эпизодов, стартовал 14 апреля.
Теги: рекорд, финал, Игра престолов
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