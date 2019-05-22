Сериал "Игра престолов" сжали в полутораминутное видео (ВИДЕО)

22.05.2019 13:45

Английский видеопродюсер и игровой журналист Энди Келли создал полутораминутный ролик, в который вошли ключевые кадры из всех 73 эпизодов сериала "Игра престолов", сообщает Gazeta.Ua.

Видео было опубликовано сразу после выхода шестой серии восьмого сезона, которая стала заключительной для сериала, и за сутки набрало более 7 млн просмотров.

В клипе использована музыка композитора шоу - Рамина Джавади.